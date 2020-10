Corona: Hoteliers und Gastronomen fürchten Pleitewelle Stand: 16.10.2020 15:49 Uhr Hamburgs Branchenverband Dehoga fürchtet Ende des Jahres viele Insolvenzen bei Hotels und Gaststätten. Er kritisiert den Senat für das Beherbergungsverbot und die neue Sperrstunde für Kneipen.

Gegen Ende eines ungekannt schlechten Jahres befürchten Hamburger Gastronomen und Hoteliers weitere Geschäftseinbrüche. Zum Jahresende erwartet der Branchenverband Dehoga mittlerweile eine Pleitewelle. Der Hamburger Dehoga-Vorsitzende Franz Klein fordert den Senat auf, das Beherbergungsverbot zu streichen, ebenso wie die neue Sperrstunden für die Gastronomie. Erst am Freitag hatte das Hamburger Verwaltunsgericht einen Eilantrag gegen das Beherberungsverbot abgelehnt. Der Senat erließ ebenfalls am Freitag von 23 bis 5 Uhr eine Sperrstunden für Gaststätten und ein allgemeines Alkoholverkaufsverbot.

Videos 1 Min Sperrstunde: Hamburg verschärft Corona-Regeln Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen reagiert der Senat und verschärft die Regeln in Hamburg. Frauke Reinig mit Einzelheiten. 1 Min

Sperrstunde und Beherbergungsverbot stürzen Branche in Krise

Für Branchenvertreter Klein ist weder das eine noch das andere ein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Die Maßnahmen stürzten aber die ganze Branche in die Krise. "Hotelzimmer sind sichere Orte", betont er. Und auch die Kneipen-Sperrstunde hält Klein für kontraproduktiv: Die allermeisten Wirte hielten sich sehr genau an alle Vorgaben und schafften so auch ein kontrollierbares Umfeld.

Dehoga erwartet Pleitewelle Ende des Jahres

Wenn aber Kneipengäste nach 23 Uhr im beengten privaten Umfeld weiter feierten, nehme die Gefahr eher zu. Laut Klein sind die meisten Wirte und Hoteliers bislang noch irgendwie über die Runden gekommen und leben von Reserven. Das aber werde nicht mehr lange gut gehen, befürchtet er. Den Hotels fehlten Messen und Kongressen, den Restaurants die Weihnachtsfeiern. NDR 90,3 sagte er, dass er Ende des Jahres eine ganze Reihe von Insolvenzen in der Branche erwarte. In beiden Sparten sei der Umsatz auf rund die Hälfte des Üblichen gefallen und decke die Kosten nicht.

