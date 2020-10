Corona: Hamburgs Sperrstunde tritt heute Abend in Kraft Stand: 17.10.2020 17:24 Uhr Ab heute Abend gilt in Hamburg zwischen 23 und 5 Uhr für Gaststätten eine Sperrstunde sowie ein Alkoholverkaufsverbot. Auf privaten Feiern sind nur noch 15 Personen erlaubt.

Ausgehen, Feiern, Party machen: Ob in der Kneipe auf dem Kiez, auf der Straße in der Schanze oder im privaten Rahmen zu Hause - ab heute Abend gelten wegen steigender Corona-Zahlen in Hamburg strengere Regeln.

Eine Sperrstunde für Gaststätten im gesamten Stadtgebiet gilt von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens.

im gesamten Stadtgebiet gilt von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens. Lieferdienste sind davon nicht betroffen.

sind davon nicht betroffen. Ein Verbot des Verkaufs von Alkohol sowie dessen Abgabe gilt ebenfalls im Zeitraum von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens.

Auf zahlreichen öffentlichen Plätzen, wie dem Spielbudenplatz auf St. Pauli oder dem Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen, gab es zudem bereits eine Maskenpflicht auch im Freien.

Bestehen bleiben auch für Kneipen und Hotelrestaurants die bisherigen Hygiene- und Abstandsvorschriften. So müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen. Auch muss in geschlossenen Räumen eine Maske getragen werden, sofern man nicht am Platz sitzt.

Einschränkung auch bei privaten Feiern

Die Zahl der Teilnehmenden von Privatfeiern wird ebenfalls stärker eingeschränkt. Zusätzlich wird empfohlen, körperliche Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Private Feiern innerhalb der eigenen Wohnung sind nur noch mit maximal 15 Personen erlaubt. Bislang lag die Zahl bei 25.

sind nur noch mit maximal 15 Personen erlaubt. Bislang lag die Zahl bei 25. Private Feiern außerhalb der eigenen Wohnung sind nur noch mit bis zu 25 Menschen zulässig.

Veranstaltungen im Freien nur noch mit 100 Teilnehmenden

Auch bei Events und Veranstaltungen ändern sich die Regeln.

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmenden zulässig.

nur noch mit bis zu 100 Teilnehmenden zulässig. Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze in geschlossenen Räumen dürfen höchstens nur noch mit 50 Menschen stattfinden.

dürfen höchstens nur noch mit 50 Menschen stattfinden. Wenn während der Veranstaltung Alkohol ausgeschenkt wird, reduziert sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmenden jeweils um die Hälfte.

Grote: Polizei wird Sperrstunde verstärkt kontrollieren

Innensenator Andy Grote (SPD) kündigte an, dass die Polizei die Einhaltung der Sperrstunde und des Alkoholverkaufsverbots in Hamburg verstärkt kontrollieren werde. Auf St. Pauli soll unter anderem eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden.

Hohes Bußgeld bei Nicht-Einhaltung der Sperrstunde

Zudem sei der Katalog für Ordnungswidrigkeiten angepasst worden, erklärte Grote am Freitag.

Ein Bußgeld von 5.000 Euro droht bei Nicht-Einhaltung der Sperrstunde.

Bei den Kontrollen sollten die Beamten zunächst "mit Augenmaß" agieren, aber: "Wir kommen nicht drei Mal", erklärte der Innensenator. "Der Begriff 'Sperrstunde' kommt im Hamburger und St. Paulianer Wortschatz bisher nicht vor". Dennoch müsse die Maßnahme sein: "Es hilft am Ende auch der Gastronomie, wenn wir nicht weitergehende Schritte tun müssen - und das ist unser Ziel."

Wirte kritisieren die Sperrstunde

Kritik an der Sperrstunde kommt sowohl vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga wie von einzelnen Wirten. Niels Boeing, Sprecher des Barkombinats, einem Zusammenschluss von Clubs in Hamburg, sagte im NDR Hamburg Journal: "Die Stimmung ist ratlos, verzweifelt wütend. Vor allem regt alle auf, dass es keinen Kommunikation im Vorfeld gab."

VIDEO: Hamburger Wirte kritisieren am Freitag die Sperrstunde (2 Min)

Kritik auch vom Gastronomie-Verband

Der Hamburger Dehoga-Vorsitzende Franz Klein forderte am Freitag den Senat auf, sowohl das Beherbergungsverbot als auch die Sperrstunde für die Gastronomie zu streichen. Für ihn ist weder das eine noch das andere ein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Pandemie, stürze aber eine ganze Branche in die Krise. Die allermeisten Wirte würden sich sehr genau an alle Vorgaben halten.

Strengere Regeln wegen zunehmender Corona-Fälle

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte am Freitag die Verschärfung der Regeln mit den steigenden Corona-Fallzahlen begründet. Aktuell lag die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg am Sonnabend bei 131. In den Krankenhäusern der Stadt werden weiterhin 58 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Der sogenannte Inzidenzwert lag am Sonnabend bei 44 Neuinfekektionen auf 100.000 Einwohnende in sieben Tagen.

Kontaktverfolgung bei Infektionen wird schwieriger

Ab einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen werde es noch schwieriger, die Kontakte nachzuverfolgen, erklärte Tschentscher am Freitag. "Es ist die Anzahl der Kontakte, die entscheidend ist für die Infektionsdynamik." Daher zielten die neuen Regeln auf den öffentlichen Raum, private Feiern sowie die Gastronomie und Großveranstaltungen.

Leonhard: Je später die Stunde, desto größer die Nähe

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) erklärte: Die Erfahrung zeige "spätere Stunde - größere Nähe, mehr Alkohol - größere Nähe" und dadurch steige das Infektionsgeschehen. Daher habe man sich für die Sperrstunde entschieden. Man verzeichne derzeit sehr viele sogenannte Sekundär-Infektionen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.10.2020 | 19:30 Uhr