Corona: Hamburgs Hausärzte sind bereit zum Impfen Stand: 09.03.2021 06:00 Uhr Das Impfen in Hamburg soll an Fahrt aufnehmen: Sobald genug Impfstoffe geliefert werden, könnte praktisch in jeder Hausarztpraxis der Stadt geimpft werden, sagt Verbandschefin Jana Husemann im Gespräch mit NDR 90,3.

Husemann rechnet vor: Rund 1.300 Hausärztinnen und Hausärzte gibt es in Hamburg. Wenn die meisten von ihnen pro Tag 20 Menschen impfen würden, wären das täglich rund 20.000 Impfungen - und damit deutlich mehr, als im Impfzentrum in den Messehallen möglich sind.

Hoffnung auf Start im April

Anfang April, so die Hoffnung der Chefin des Hamburger Hausärzte-Verbandes, könnte es losgehen. Bis dahin müsse die Zeit genutzt werden, alle organisatorischen Fragen zu klären - beispielsweise, wie der Impfstoff in die Praxen kommt. Der bürokratische Aufwand für die Hausärztinnen und Hausärzte soll möglichst klein sein. Geplant ist, dass sie alle wichtigen Angaben zur Impfung schnell in ein Internet-Formular eingeben können.

Auch der Hamburger Krankenhaus-Konzern Asklepios kann nach eigenen Angaben Impfungen übernehmen, sagte ein Unternehmenssprecher NDR 90,3.

AstraZeneca-Lieferung für Hamburg verspätet

Die Bundesregierung erwartet für das zweite Quartal deutlich mehr Impfstoff. Noch allerdings läuft es nicht rund: Eine für vergangene Woche angekündigte Lieferung von AstraZeneca-Impfstoff über gut 24.000 Dosen ist bis Montagabend immer noch nicht in Hamburg angekommen.

