Corona: Hamburgs Frei- und Hallenbäder dürfen wieder öffnen

Wochenlang waren sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit einiger Zeit dürfen Hamburger Frei- und Hallenbäder wieder öffnen, für die Badegäste gelten aber besondere Regeln. Ein Überblick.

Was ist trotz Corona möglich?

Nachdem zuvor lediglich einige Frei- und Kombibäder öffnen durften, sind ab dem 1. Juli wieder alle Frei- und Hallenbäder geöffnet. Auch Naturbäder dürfen wieder Badegäste empfangen. Ab September dürfen Saunen unter strengen Auflagen wieder betrieben werden.

Welche Bäder haben geöffnet?

Die Lockerungen gelten für alle Hamburger Frei-, Hallen- und Naturbäder.

Freibäder:

• Aschberg

• Marienhöhe

• Neugraben

• Osdorfer Born

• Freibad Rahlstedt

• Naturbad Stadtparksee

• Freibad Finkenwerder

• Freibad im Kaifu-Bad

• Freibad im Bondenwald

Hallenbäder mit Freibad:

• Bille-Bad in Bergedorf

• Festland in Altona

• Parkbad in Volksdorf

Hallenbäder:

• Ohlsdorf

• Schwimmhalle Inselpark

• Blankenese

• Hallenbad Rahlstedt

• Hallenbad Wandsbek

Welche Corona-Auflagen gibt es?

Eintrittskarten müssen bei Bäderland vorab online gebucht werden, Multicards können noch nicht genutzt werden. Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern gilt in den Freibädern weiterhin. In Hallenbädern muss noch mehr Abstand gehalten werden, nämlich mindestens 2,5 Meter. Je nach Beckengröße soll laut Bäderland die Zahl der Gäste begrenzt werden. Die Freibad-Kioske dürfen öffnen. Hier gelten dieselben Regeln wie für den Gastronomiebereich. Außerdem sollen Gastronomen und Betreiberinnen und Betreiber von Sportstätten die Daten der Besuchenden erfassen, um so Kontakte nachverfolgen zu können, sollte es zu einer Covid-19-Infektion kommen.

Wie soll es weitergehen?

Dass noch nicht alle Bäderland-Standorte öffnen, hat unterschiedliche Gründe. Einige Bäder werden derzeit modernisiert, andere, wie das Hallenbad St. Pauli, stehen erst mal vor allem den Vereinsmitgliedern zur Verfügung, damit die ausgefallene Trainings nachholen können. Wohnungslose Menschen können das Hallenbad St. Pauli weiterhin montags, mittwochs und samstags jeweils von 10 bis 14 Uhr kostenlos nutzen, dieses Hilfsangebot bleibt bestehen.

Der Senat behält sich außerdem vor, bei steigendem Infektionsgeschehen die Lockerungen wieder zurückzunehmen.

