Corona: Hamburger weniger in Bus und Bahn unterwegs Stand: 12.11.2020 10:59 Uhr An Hamburgs Bahnhöfen und Haltestellen ist wieder deutlich weniger los als vor der Corona-Pandemie. Eine Auswertung von Google-Bewegungsdaten zeigt aber: Der Rückgang ist geringer als während des Lockdowns im Frühjahr.

Ende vergangener Woche gab es an Hamburgs U-Bahnstationen, S-Bahnhöfen und Bushaltestellen 36 Prozent weniger Bewegungen als Anfang des Jahres, also bevor Corona ein großes Thema war. Etwa ein Viertel weniger los war laut Google in den Ecken Hamburgs, wo typischerweise viele Menschen in Firmen arbeiten. In beiden Bereichen lag der Rückgang während des Lockdowns im April mit rund 50 Prozent aber deutlich höher.

AUDIO: Google wertet Bewegungsdaten aus (1 Min)

Menschen zieht es nach draußen

Im Frühjahr hatte es einen regelrechten Ansturm auf die Parks gegeben. Auch Anfang November zieht es Hamburgerinnen und Hamburger mehr nach draußen. Im Gegensatz zum kompletten Lockdown sind derzeit aber ja auch die Geschäfte als Alternative zu Sport und Freizeitaktivitäten offen. Insgesamt sieht es in den anderen Stadtstaaten Bremen und Berlin bei den Bewegungsdaten ähnlich aus.

Daten sind laut Google anonymisiert

Ausgewertet hat Google Bewegungsdaten von Smartphones. Daraus lassen sich nach Angaben des Unternehmens Trends erkennen - Rückschlüsse darauf, welcher Handynutzer oder welche Handynutzerin wo war, seien dagegen nicht möglich. Die Daten seien anonymisiert.

