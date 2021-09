Corona: Hamburger Senat lockert 2G-Modell Stand: 21.09.2021 14:09 Uhr Der Hamburger Senat lockert zum kommenden Wochenende einige Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene. Die Maskenpflicht entfällt unter 2G.

In den Hamburger Clubs, die die 2G-Option nutzen, dürfen Geimpfte und Genesene ab Sonnabend wieder ohne Maske und abstandslos tanzen, wie die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag sagte. Eine entsprechende Anpassung der Corona-Eindämmungsverordnung, in der die Maskenpflicht und die Kapazitätsgrenzen unter 2G-Bedingungen wegfallen, sei derzeit in Arbeit und werde rechtzeitig zum Sonnabend, 0 Uhr, in Kraft treten.

Bei 2G dürfen Stadien voll besetzt werden

In Hamburg dürfen dann auch Fußballstadien wieder bis zum letzten Platz besetzt werden - wenn sie 2G-Bedingungen anbieten - also nur geimpfte und genesene Personen einlassen. Beim FC St. Pauli fand die 2G-Regel bereits am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen Ingolstadt Anwendung. Das Stadion durfte zu 50 Prozent ausgelastet werden. Beim kommenden Heimspiel gegen Dynamo Dresden könnten wieder alle Plätze besetzt und knapp 30.000 Fans vor Ort sein. Beim Hamburger SV gilt bislang die 3G-Regel.

Übergansgregel für Kinder und Jugendliche verlängert

Noch mal verlängert wird die Übergangsregel für Kinder und Jugendliche: Sie dürfen weiterhin ungeimpft an 2G-Veranstaltungen teilnehmen. Besucher und Besucherinnen müssen weiterhin ihre Kontaktdaten hinterlassen und Veranstaltungen brauchen ein Hygienekonzept.

AUDIO: Hamburg lockert Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene (1 Min) Hamburg lockert Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene (1 Min)

Fast 800 Hamburger Betriebe und knapp 600 Veranstaltungen sind inzwischen für 2G angemeldet. Es bleibt aber nur eine Option. Die neue Verordnung soll bis zum 23. Oktober gelten.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.09.2021 | 14:00 Uhr