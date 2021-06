Corona: Hamburger Kitas wieder komplett geöffnet Stand: 07.06.2021 06:23 Uhr Erleichterung für viele Eltern: Die Kitas in Hamburg haben von Montag an wieder für alle Kinder und ohne zeitliche Begrenzungen geöffnet.

Wegen der inzwischen niedrigen Corona-Zahlen wechseln die Einrichtungen in den normalen Regelbetrieb. Nach Angaben der Sozialbehörde müssen die Hygieneregelungen und Infektionsschutzvorkehrungen aber weiter eingehalten werden. Die Kitas waren wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März im eingeschränkten Regelbetrieb mit teils verkürzten Betreuungszeiten.

Eltern müssen Beiträge wieder zahlen

In Hamburg müssen Eltern für ein Betreuungsangebot ab der sechsten Stunde einen am Gehalt orientierten Beitrag zahlen. Während der eingeschränkten Kita-Betreuung hatte die Stadt diese Familienanteile der Kita-Kosten übernommen und Familien mit rund 59 Millionen Euro unterstützt. Zudem sei die Finanzierung der Kitas selbst gesichert worden, so dass diese nun im selben Umfang wie zuvor zur Verfügung stünden.

Hamburgweit werden etwa 90.000 Kinder in den Krippen, Kindergärten und in der Kindertagespflege betreut. Zuletzt gab es nach Angaben der Sozialbehörde mehr als 1.100 Kitas mit rund 16.000 pädagogischen Kräften.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.06.2021 | 19:30 Uhr