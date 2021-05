Corona: Hamburger Kitas öffnen ab 7. Juni wieder komplett Stand: 28.05.2021 14:55 Uhr Die Kitas in Hamburg kehren laut Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) ab dem 7. Juni in den Normalbetrieb zurück.

In Hamburg gehen die Kitas angesichts rückläufiger Corona-Zahlen und des Impffortschritts bald wieder in den Normalbetrieb ohne zeitliche Einschränkungen. Alle Kinder könnten vom 7. Juni wieder für die volle Zeit in die Kita gehen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Freitag. "So früh wie verantwortlich möglich sind wir bereits in einen eingeschränkten Regelbetrieb gestartet, damit alle Kinder wieder in die Kita gehen können. In wenigen Tagen fallen dann auch die bestehenden Einschränkungen weg."

Kita-Beschäftigte mehrheitlich geimpft

Leonhard sagte, sie sei sehr froh, dass dann endlich wieder die volle Betreuung zur Verfügung stehe. "Für alle Eltern ist das eine wichtige Entlastung - und die Kinder kommen wieder zu ihrem Recht." Mittlerweile seien die Kita-Beschäftigten mehrheitlich geimpft. Hygieneregelungen und Infektionsschutzvorkehrungen müssen in den Kitas dennoch weiter aufrechterhalten werden.

Eltern müssen Beiträge wieder zahlen

In Hamburg müssen Eltern für ein Betreuungsangebot ab der sechsten Stunde einen am Gehalt orientierten Beitrag zahlen. Während der eingeschränkten Kita-Betreuung hatte die Stadt diese Familienanteile der Kita-Kosten übernommen. Dafür seien seit Beginn der Pandemie rund 59 Millionen Euro ausgegeben worden, hieß es aus der Sozialbehörde. Vom 7. Juni an müssen die Eltern ihre Beiträge wieder zahlen.

