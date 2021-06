Senat will die Maskenpflicht teilweise aufheben Stand: 14.06.2021 15:06 Uhr Braucht man angesichts der niedrigen Corona-Zahlen noch die Maskenpflicht? Der Hamburger Senat plant, sie zumindest im Freien aufzuheben.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird am Dienstag vorschlagen, dass in Hamburg die Maskenpflicht in den Außenbereichen entfällt. Das hat NDR 90,3 aus Senatskreisen erfahren. NDR.de zeigt die Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen des Senats am Dienstagmittag im Livestream. Noch muss in Hamburg in einigen Bereichen - zum Beispiel in der Mönckebergstraße oder an der Binnenalster - eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Zuvor hatten etwa CDU und AfD das Ende der Maskenflicht draußen gefordert. "Das Ansteckungsrisiko im Freien ist nach Experteneinschätzung eher gering und daher ist die Maskenpflicht draußen an der frischen Luft bei der gegenwärtig geringen Inzidenz und Beachtung der Abstandsregeln nicht mehr länger zu rechtfertigen", erklärte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Montag. In geschlossenen Räumen hält er die Pflicht zum Tragen von Masken aber weiter für sinnvoll.

In Schulen soll es bei Maskenpflicht bleiben

In geschlossenen Räumen soll es vorerst auch bei der Maskenpflicht bleiben. Und die Schulbehörde teilte auf Nachfrage von NDR 90,3 mit, dass es in den letzten anderthalb Wochen vor den Sommerferien auch bei der Maskenpflicht in den Schulen bleiben solle.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte angeregt, die Maskenpflicht in Schulen zu überprüfen, weil Kinder besonders von den Corona-Einschränkungen betroffen seien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) brachte eine stufenweise Aufhebung der generellen Maskenpflicht ins Gespräch. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, in einem ersten Schritt könne die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Lockerungen in den Außenbereichen für möglich, nicht aber in Innenräumen.

