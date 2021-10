Corona: Hamburg weitet ab heute die 2G-Regel aus Stand: 23.10.2021 06:03 Uhr Ohne Maske und Abstand shoppen, zum Friseur oder anderen körpernahen Dienstleistungen: In Hamburg ist das ab sofort wieder möglich - wenn die Anbieterinnen und Anbieter 2G anbieten.

Laut der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats, die am Freitag veröffentlicht wurde und am Sonnabend in Kraft treten soll, können Händlerinnen und Händler sowie beispielsweise Friseurinnen und Friseure selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpften und Genesenen ihre Türen öffnen. Dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Allerdings müssen die Impfnachweise kontrolliert und Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben werden.

Kein 2G in Supermärkten, Drogerien und Apotheken

Videos 3 Min Hamburg erlaubt Winterdom und Friseurbesuche mit 2G-Regel Der rot-grüne Senat hat neue Corona-Lockerungen vorgestellt. Auch Weihnachtsmärkte können mit 2G- oder 3G-Regel stattfinden. 3 Min

Ausgenommen vom Optionsmodell werden Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken. Dort sollen auch Ungeimpfte weiter einkaufen können - wie alle anderen mit Maske und den bekannten Abstandsregeln.

Auch Seniorentreffs und Bücherhallen dürfen 2G anbieten

Unter körpernahen Dienstleistungen, denen das 2G-Modell offensteht, listet die Verordnung neben Friseuren "insbesondere Angebote der Fußpflege, von Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo-Studios und Sonnenstudios" auf. Prostitution bleibt ausgenommen. Dagegen dürfen auch Seniorentreffs und Bücherhallen das 2G-Modell nutzen. Hamburg hatte das 2G-Optionsmodell Ende August bereits für Clubs, Bars, Restaurants, Kultureinrichtungen und Veranstaltungen eingeführt.

Ausnahmeregelung für Kinder

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind bei 2G-Bedingungen von der Nachweispflicht befreit. Auch 12- bis 17-jährige Ungeimpfte dürfen also wie bisher an 2G-Angeboten teilnehmen. Eine bestehende Ausnahme wird verlängert. Die neue Verordnung gilt bis zum 20. November.

