Corona: Hamburg weitet 2G-Modell ab Sonnabend aus Stand: 16.11.2021 13:18 Uhr Hamburg verschärft die Corona-Regeln: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärte am Dienstag, dass das 2G-Modell ab kommenden Sonnabend ausgeweitet werde.

"Dort wo die Infektionsgefahr einfach höher ist, als sonst, dort muss jetzt die 2G-Regelung greifen", sagte Tschentscher in der Landespressekonferenz. Ab kommenden Sonnabend müsste die Gastronomie den 2G-Modus wählen, dies gelte für Restaurants, Clubs und Bars, Bordelle sowie Theater und Kinos. Auch körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme von medizinischen Behandlungen und Frisörinnen und Frisören könnten dann nur noch nach dem 2G-Modell genutzt werden. Dies gelte auch für Sport in geschlossenen Räumen: "Überall dort, wo starke körperliche Aktivität zu viel Atemarbeit, zu viel Aerosolbildung führen können, wollen wir und müssen wir jetzt diese 2G-Regelung treffen", sagte Tschentscher. Freizeit-Chöre und Orchester seien ebenfalls nur noch unter dem 2G-Modell möglich. Keine Verschärfungen gibt es vorerst im Einzelhandel oder öffentlichen Nahverkehr.

Ausnahmen für Kinder und Jugendliche

Das 2G-Modell gelte für alle, nur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, seien davon ausgenommen. Beim 2G-Modell dürfen nur Geimpfte und Genesene eingelassen werden. Rund 2.000 Einrichtungen nutzen das 2G-Modell in Hamburg. "Das 2G-Modell ist etabliert, es funktioniert", sagte Tschentscher. Die Erfahrung sei, dass es damit nur sehr selten zu Corona-Ausbrüchen komme.

Niedrige Hospitalisierungsrate

Hamburg habe die niedrigste Hospitalisierungsrate von allen Bundesländern. "Wir sind noch in einer stabilen, moderaten Lage, aber wir müssen vorsichtig sein", so Tschentscher. Deshalb habe der Senat beraten, dass er weiterhin auf den Impfschutz setze. Die meisten Infektionen gebe es bei Menschen ohne vollständigen Impfschutz. Impfdurchbrüche gebe es, doch sie seien "sehr selten". Auch wenn das Impfzentrum geschlossen sei, die Impf-Aktivität der Stadt sei nicht eingestellt worden, sagte Tschentscher. "Wir haben wirklich im Impfen ein Bundesland nach dem anderen überholt."

Tschentscher wirbt für Corona-Impfungen

Das liege auch daran, dass Hamburg "eine gute Impfkampagne" hatte. "Diese hohe Impfquote ist der Deich, der uns vor der vierten Welle schützt", sagte Tschentscher. Das sei das Entscheidende in der Pandemie-Bekämpfung - "nicht das Testen, sondern die Impfung schützt vor Infektionen und vor schweren Erkrankungen", so Tschentscher. Er appellierte: "Nehmen Sie die Impfangebote in Anspruch, entscheiden Sie sich für diese Impfung, sie bietet den bestmöglichen Schutz in dieser Phase der Pandemie und sie schützt vor allem uns in unserem Gesundheitswesen vor einer Überlastung."

Hamburg hatte das 2G-Optionsmodell im August als erstes Bundesland für sogenannte Publikumseinrichtungen wie Restaurants, Bars, Kinos oder Theater eingeführt. Später kamen der Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen wie Friseursalons hinzu. Ausgenommen vom Optionsmodell sind Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken sowie Bildungsstätten und Einrichtungen der sozialen Teilhabe.

