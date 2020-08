Stand: 25.08.2020 15:30 Uhr - NDR 90,3

Corona Hamburg: Restaurants und Gastronomie dürfen öffnen

Nach Wochen der Schließung durften Hamburgs mehr als 5.000 Gastronomiebetriebe im Mai wieder öffnen. Ein Restaurantbesuch ist also wieder möglich - aber es gelten Auflagen. Ein Überblick.

Was ist trotz Corona möglich?

Restaurants, Gaststätten, Cafés und Hotelrestaurants dürfen bereits seit dem 13. Mai wieder Gäste empfangen. Es gibt auch keine Beschränkung der Öffnungszeiten. Ab September sind dann auch wieder Buffets mit Selbstbedienung zulässig.

Welche Corona-Auflagen gibt es?

Die Betreiber und Betreiberinnen müssen die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und dafür sorgen, dass die Gäste das auch können. So muss der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden. Alternativ kommen Trennwände in Frage. Außerdem müssen alle Gäste registriert werden, um die Infektionsketten nachvollziehen zu können, und es muss darauf geachtet werden, dass sich am Eingang der Lokale keine Menschenansammlungen bilden. Auch für Stehplätze muss der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleisten werden können. Mitarbeitende mit Gästekontakt müssen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wie soll es weitergehen?

Der Senat behält sich vor, bei steigendem Infektionsgeschehen die Lockerungen wieder zurückzunehmen. Das gilt auch für den Bereich der Gastronomie. Der Senat appellierte daher an die Unternehmen und an ihre Gäste, die Vorgaben im Interesse aller konsequent anzuwenden. Wie und vor allem wann es für "Gaststätten mit besonderen Betriebsarten Tanzlokal, Bar oder Vergnügungslokal" sowie und "Shisha-Gaststätten und Shisha-Bars", wie es in der Allgemeinverfügung der Stadt formuliert ist, weitergeht, ist noch nicht klar.

