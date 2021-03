Corona-Gipfel läuft noch - Tschentscher für strenge Regeln Stand: 22.03.2021 22:15 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) berät seit dem Nachmittag mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen sowie der Kanzlerin über die künftigen Corona-Regeln.

Auch am späten Abend dauerten die Verhandlungen noch an. Klar ist mittlerweile, dass der Lockdown in Deutschland grundsätzlich bis zum 18. April verlängert werden soll. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio von mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen steht aber noch aus. Aus einem Entwurf für ein Beschlusspapier der Bund-Länder-Runde geht auch hervor, dass die Anfang März vereinbarte "Notbremse" angesichts der Infektionsdynamik konsequent umgesetzt werden müsse. Bei einer stabilen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssten erste Lockerungen der vergangenen Wochen demnach wieder zurückgenommen werden. Hamburg hatte diese "Notbremse" bereits zum vergangenen Wochenende umgesetzt.

Lockerung bei Oster-Besuchen vom Tisch

Nach Informationen des Hamburg Journals ist eine bundesweite Lockerung der strengen Kontaktregeln für Verwandtenbesuche zu Ostern vom Tisch. Der Beschlussentwurf, der kurz vor den Beratungen vom Kanzleramt verschickt worden war, hatte noch eine solche Lockerung vorgesehen, die dann wieder einkassiert wurde.

Streit um Urlaubsvorschlag von Hamburgs Nachbarn

In einigen anderen Punkten herrschte am Abend weiter Unklarheit. Differenzen bei den Beschränkungen für den Osterurlaub führten zu einer Unterbrechung der Beratungen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete von einem offenen Konflikt zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den fünf Urlaubsländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, die Tourismus im Inland unter strengen Auflagen ermöglichen wollen.

Unklarheit gibt es auch noch über den Vorschlag in dem Beschlusspapier, Schulen und Kitas zu schließen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach auch eine Schließung von Schulen und Kitas geben.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher hatte vor Beginn der Sitzung gefordert, dass auch die anderen Bundesländer die "Notbremse" ab einem Inzidenzwert von 100 umsetzen müssten. Vereinbarungen seien dafür da, um sie einzuhalten, betonte er am Sonntag noch einmal. "Wir müssen die dritte Welle ausbremsen", sagte Tschentscher. "Wir haben zu früh zu große Schritte gemacht." Jetzt sei man in einer schwierigeren Lage als noch vor zwei Wochen. Er sprach von einer "sehr problematischen Entwicklung" und warnte vor einer "Überlastung des Gesundheitswesens, wenn wir zu unvorsichtig sind".

Tschentscher gegen Reisen zu Ostern

Deshalb ist Tschentscher auch gegen Sonderregelungen für die Ostertage, wie sie die Küstenländer vorgeschlagen haben. Stattdessen will er den Reiseverkehr in Deutschland begrenzen. Auch Reisen nach Mallorca oder in andere Länder hält er für problematisch, weil die Rückkehrer neue Infektionen nach Deutschland tragen könnten. Nach wie vor seien die Infektionszahlen hoch. "Deswegen bin ich sehr dafür, im Land zu bleiben und ich plädiere auch dafür innerhalb Deutschlands den Reiseverkehr, die Mobilität überhaupt, so gut es geht zu begrenzen."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 22.03.2021 | 18:00 Uhr