Corona-Gipfel läuft - Tschentscher für strenge Regeln Stand: 22.03.2021 16:02 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) berät seit dem Nachmittag mit den anderen Ministerpräsidenten und -präsidentinnen sowie der Kanzlerin über die künftigen Corona-Regeln.

Wie aus einem Entwurf für ein Beschlusspapier der Bund-Länder-Runde hervorgeht, könnte der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden. Gleichzeitig wird in dem Papier betont, dass die Anfang März vereinbarte "Notbremse" angesichts der Infektionsdynamik konsequent umgesetzt werden müsse. Bei einer stabilen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssten erste Lockerungen der vergangenen Wochen demnach wieder zurückgenommen werden. Hamburg hatte diese "Notbremse" bereits am Freitag beschlossen. Auf dem Tisch liegt zusätzlich der Vorschlag schärferer Kontaktbeschränkungen oder einer nächtlichen Ausgangssperre in Regionen mit einer Inzidenz von über 100.

Lockerung bei Besuchen zu Ostern?

Über Ostern könnten die strengen Kontaktregeln für Verwandtenbesuche womöglich gelockert werden. Ein Vorschlag sieht vor, Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zu erlauben. Was am Ende beschlossen wird, ist aber offen. In der Bund-Länder-Runde, die gut eine Stunde später als geplant begann, werden längere, teils kontroverse Diskussionen erwartet.

"Wir müssen die dritte Welle ausbremsen"

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher hatte vor Beginn der Sitzung gefordert, dass auch die anderen Bundesländer die "Notbremse" ab einem Inzidenzwert von 100 umsetzten müssten. Vereinbarungen seien dafür da, um sie einzuhalten, betonte er am Sonntag noch einmal. "Wir müssen die dritte Welle ausbremsen", sagte Tschentscher. "Wir haben zu früh zu große Schritte gemacht." Jetzt sei man in einer schwierigeren Lage als noch vor zwei Wochen. Er sprach von einer "sehr problematischen Entwicklung" und warnte vor einer "Überlastung des Gesundheitswesens, wenn wir zu unvorsichtig sind".

Tschentscher gegen Reisen zu Ostern

Deshalb ist Tschentscher auch gegen Sonderregelungen für die Ostertage, wie sie die Küstenländer vorgeschlagen haben. Stattdessen will er den Reiseverkehr in Deutschland begrenzen. Auch Reisen nach Mallorca oder in andere Länder hält er für problematisch, weil die Rückkehrer neue Infektionen nach Deutschland tragen könnten. Nach wie vor seien die Infektionszahlen hoch. "Deswegen bin ich sehr dafür, im Land zu bleiben und ich plädiere auch dafür innerhalb Deutschlands den Reiseverkehr, die Mobilität überhaupt, so gut es geht zu begrenzen."

Schnelltest-Konzept soll Öffnungen vorausgehen

Beim Bund-Länder-Treffen komme es auch darauf an, über ein Schnelltest-Konzept zu beraten, erklärte Tschentscher. Es gehe darum, mehr Sicherheit zu bekommen, bevor über weitere Öffnungsschritte nachgedacht werden könne.

AUDIO: Hamburgs Position vor dem Corona-Gipfel (1 Min) Hamburgs Position vor dem Corona-Gipfel (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2021 | 18:00 Uhr