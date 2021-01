Corona-Gipfel: Lockdown wird wohl auch in Hamburg verlängert Stand: 19.01.2021 19:52 Uhr Auch die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich auf eine Verlängerung des Lockdowns gefasst machen. Darüber hinaus könnte es eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen geben.

Schon seit 14 Uhr beraten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen. Mittlerweile gilt als sicher, dass der Lockdown bis Mitte Februar verlängert wird. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war am Montag bereits von einer Verlängerung des Lockdowns ausgegangen.

Schärfere Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften?

Außerdem soll es eine schärfere Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie Geschäften geben. Dem Entwurf einer Beschlussvorlage zufolge sollen hier medizinische Masken verbindlich vorgeschrieben werden - also mindestens sogenannte OP-Masken. Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken nach FFP2-Standard soll es demnach aber nicht geben.

Videos 2 Min OP- und FFP2-Masken: Künftig Pflicht in Geschäften und ÖPNV Doch welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Masken und worauf muss geachtet werden? Ein Überblick. 2 Min

Mehr Homeoffice

Daneben erwägen Bund und Länder, mehr Druck auf Arbeitgeber zu machen, um mehr Homeoffice zu ermöglichen. Arbeitgeber sollen begründen müssen, wenn sie ihre Beschäftigten in den Betrieb holen wollen, ansonsten soll es ein Recht auf Homeoffice geben. Tschentscher hatte am Montag vorgeschlagen, das Arbeiten zu Hause und mobiles Arbeiten noch konsequenter umzusetzen. Wo das nicht gehe, sollten Unternehmen ihre Belegschaft teilen und versetzte Arbeitszeiten einführen, damit Busse und Bahnen zur Rushhour nicht mehr so voll sind.

Streitpunkt bleibt Schul- und Kitapolitik

Besonders strittig bleibt, wie es mit den Schulen und Kitas weiter gehen soll. Geht es nach dem Kanzleramt, bleiben alle Schulen und Kitas noch knapp einen Monat dicht - oder werden geschlossen. Nur eine Not-Betreuung wäre in dieser Zeit möglich. Und auch nach dem 15. Februar könnten nach diesen Plänen nur Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Vor allem die SPD-regierten Ländern halten von diesem harten Kurs wenig - auch Hamburg, so ist zu hören, stellt sich dagegen.

Linke und AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisierten den sich zwischen Bund und Ländern abzeichnenden Kurs bei der Corona-Bekämpfung. Während die Linke eine erkennbare Strategie vermisste und den Regierungschefs der Länder und der Kanzlerin vorwarf, die Wirtschaft mit "Samthandschuhen" anzufassen, forderte die AfD am Dienstag ein Ende des Lockdowns und die Konzentration auf den Schutz alter und pflegebedürftiger Menschen.

