Corona: Erstmals zweite Dosis in Hamburg geimpft

Stand: 17.01.2021 12:16 Uhr

Am Sonntagvormittag haben die ersten Menschen in Hamburg die zweite Impfdosis des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer bekommen. Es sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel.