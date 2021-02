Corona: Unsichere Pläne für die Hamburger Sport-Events 2021 Stand: 07.02.2021 18:13 Uhr Wegen der Corona-Pandemie sind Sport-Events in 2020 ausgefallen. In diesem Jahr ist noch vieles unklar. Ironman, Marathon, Spring- und Galopp-Derbys und Tennis am Rothenbaum sollen aber stattfinden.

Mit dem Ironman im Juni, dem Triathlon im Juli und den Cyclassics im August verantwortet Oliver Schiek gleich drei der großen internationalen Hamburger Sportevents. Doch die wichtigste Frage kann Schiek auch im Februar noch nicht beantworten: Wie der Hamburger Sportsommer 2021 genau aussehen wird.

Sportevents 2020 wegen Corona ausgefallen

Im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie den Hamburger Sportkalender mächtig durcheinander gebracht. Großveranstaltungen wie Marathon, Cyclassics oder Tennis am Rothenbaum konnten gar nicht oder mit nur wenigen Zuschauern stattfinden.

Ironman, Triathlon und Cyclassics sollen stattfinden

Anders als im vergangenen Jahr, sollen 2021 sowohl Ironman, Triathlon als auch Cyclassics wieder ausgetragen werden – auch mit tausenden Hobby-Startern. Zur Not mit Einschränkungen, sagt Schiek. Zum Konzept gehören unter anderem entzerrte Startfelder und eine Kontaktnachverfolgung. Das Problem bleiben die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke.

Sorgen um Zuschauer-Zahlen im Reitsport

Auch Volker Wulff, Organisator des Spring- und Dressur-Derbys macht sich vor allem über die Zuschauer:innen Gedanken. Das Reitsport-Spektakel lockt normalerweise bis zu 100.000 Menschen nach Klein Flottbek. Viele Tickets für 2021 sind bereits seit zwei Jahren verkauft.

Tennis, Galopp- und Spring-Derbys sind geplant

Im vergangenen Mai musste wegen Corona ausgerechnet das 100. Spring-Derby ausfallen. Nun soll mit einem abgespeckten Rahmenprogramm nachgefeiert werden - allerdings erst im August und nur, wenn wirklich Zuschauer:innen kommen dürfen.

Bereits im Juli soll es ein verkürztes Galopp-Derby in Horn geben. Es umfasst normalerweise bis zu acht Renntage. Für 2021 sind bisher nur drei geplant. Nur wenn Zuschauer:innen zugelassen werden, wird eventuell noch auf fünf Renntage erhöht. Ebenfalls im Juli soll es das Tennis-Turnier am Rothenbaum geben - wohl nur mit limitierter Anzahl an Zuschauer:innen.

Keine Privilegien für geimpfte Sportfans

Dass dann bereits geimpfte Sportfans einen erleichterten Zugang erhalten könnten, schließt Sportstaatsrat Christoph Holstein aus. Womöglich ist mit einer Rückkehr zur Normalität also erst ab dem Spätsommer zu rechnen.

Marathon und Beachvolleyball im Spätsommer

Profitieren könnte der vom April verschobene Marathon. Der genaue Termin im Spätsommer soll voraussichtlich nächste Woche festgelegt werden. Viele Läufer, die 2020 starten wollten, haben ihren Startplatz für 2021 behalten. Auch ein großes Beachvolleyball-Turnier ist laut Staatsrat Holstein im Spätsommer noch denkbar - und dann mit Zuschauer:innen.

Sportveranstaltungen womöglich erst am Jahresende

Dass auch andere Veranstaltungen wie Triathlon oder Cyclassics noch weiter ans Jahresende rücken, ist zumindest nicht ausgeschlossen, sagte Veranstalter Schiek. Aber nur, wenn die Impfquote absehbar bis dahin tatsächlich ausreichend hoch ist. Ob Sportveranstaltungen insgesamt noch weiter Richtung Jahresende verschoben werden können, hängt stark vom internationalen Sportkalender ab und vor allem davon, ob die Sommerspiele in Tokio tatsächlich wie geplant ausgetragen werden.

