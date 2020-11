Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Poppenbüttel Stand: 01.11.2020 16:22 Uhr In einem Hamburger Pflegeheim gibt es einen neuen Corona-Ausbruch. Im Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel haben sich 23 Pflegebedürftige und Mitarbeitende mit dem Virus infiziert.

Der erste Corona-Fall kam zufällig heraus: eine Bewohnerin des Pflegeheims war positiv auf das Corona-Virus getestet worden, als sie nach einem Sturz ins Krankenhaus gekommen war. Die Einrichtung ließ daraufhin alle Bewohnerinnen, Bewohner und Angestellten testen, die vorher Kontakt zu der Seniorin hatten.

23 Infizierte nach Corona-Reihentestung

Bei der Reihentestung wurden insgesamt 108 Pflegebedürftige sowie 90 Mitarbeitende untersucht. Das Ergebnis: 16 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sieben Pflege- und Reinigungskräfte sind mit dem Corona-Virus infiziert. Drei Betroffene zeigen nun typische Corona-Symptome und sind erschöpft. Eine Seniorin liegt mit erhöhter Temperatur im Krankenhaus.

Viele Menschen in Quarantäne

Alle, die in vergangenen Tagen Kontakt zu den Infizierten hatten, sind nun in Quarantäne und dürfen nicht besucht werden. Das sei besonders hart für die Demenz-Erkrankten, sagte der Vorstandschef Schubert. In dem Hospital zum Heiligen Geist gab es bereits im Frühjahr mehrere Corona-Infektionen.