Corona-Ausbruch in Hamburger Airbus-Werk Stand: 24.01.2021 16:47 Uhr Beim Flugzeugbauer Airbus in Hamburg-Finkenwerder gibt es einen Corona-Ausbruch. Insgesamt 21 Mitarbeitende wurden nach Behördenangaben positiv getestet, 500 Beschäftigte befinden sich in Quarantäne.

Die hohe Zahl an Mitarbeitenden, die jetzt in Quarantäne sind, ergibt sich aus dem Schichtbetrieb, erklärte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, NDR 90,3. Die Infizierten sollen in zwei Hallen gearbeitet haben. Sicherheitshalber wurden jetzt alle Mitarbeiter, die Kontakt hatten, isoliert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Auswirkungen auf die Produktion wird laut Airbus geprüft.

AUDIO: Corona-Ausbruch bei Airbus in Hamburg (1 Min)

Untersuchung auf Coronavirus-Mutation

Unklar ist bislang noch, ob einige der Infizierten möglicherweise das mutierte Coronavirus in sich tragen. Die mutierte Variante gilt als deutlich ansteckender. In der kommenden Woche sollen jetzt sogenannte Sequenzierungen durchgeführt werden, um das Virus genauer zu bestimmen. Bei der Sequenzierung wird das Erbmaterial des Erregers untersucht, was aufwendiger ist als ein üblicher Corona-Test.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2021 | 16:00 Uhr