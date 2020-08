Stand: 02.08.2020 06:47 Uhr - NDR 90,3

Corona: Alkoholverbote in Hamburg zeigen Wirkung

Weniger Alkohol, weniger Gruppen von Feiernden und dadurch ein besserer Schutz vor dem Coronavirus: Diese Formel ist nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Behörden am Wochenende aufgegangen. Wie schon in der Nacht zuvor waren auch in der Nacht zum Sonntag weniger Feiernde in St. Pauli, im Schanzenviertel oder in Ottensen unterwegs als an den Wochenenden zuvor. Zwar zog das warme Sommerwetter wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen, doch die hielten sich in den Ausgehvierteln besser an die Corona-Abstandsregeln.

Alkohol-Verkaufsverbot: Weniger Feiernde unterwegs NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.08.2020 08:00 Uhr Das Alkoholverkaufsverbot in den Hamburger Ausgehvierteln hat sich am Wochenende bemerkbar gemacht. Nach Angaben der Behörden waren weniger Feiernde unterwegs. NDR 90,3 Reporter Karsten Sekund berichtet.







3,41 bei 22 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Alfred Behrnd vom Bezirksamt Altona sagte NDR, 90,3 am Samstagabend: "Wir sind heute wirklich erstaunt, wie wenig Publikum da ist. Offensichtlich scheint die Allgemeinverfügung Früchte zu tragen." Weder an Kiosken noch an Supermärkten oder Tankstellen gab es auf dem Kiez, im Schanzenviertel oder in Ottensen Alkohol zu kaufen. Nutznießer der Alkohol-Verkaufsverbote waren viele Gastwirte. Denn gefeiert wurde trotzdem - allerdings weniger wild auf der Straße, stattdessen mehr in Bars, Kneipen und Cafés.

Was bringt das Alkohol-Verkaufsverbot? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.08.2020 09:45 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Was halten Feiernde, Gastronomen und Kioskbetreiber vom Alkohol-Verkaufsverbot? NDR 90,3 Reporter Karsten Sekund hat sich auf dem Kiez und in der Schanze umgehört.







3,33 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei registriert Verstöße

Die Polizei registrierte bei ihren Kontrollgängen im Stadtteil St. Pauli allerdings auch zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln, wie das Hamburg Journal im NDR Fernsehen berichtete. In vielen Betrieben wurde die Maskenpflicht für das Personal nicht befolgt, außerdem wurden die vorgeschriebenen Gästelisten nicht gepflegt.

Feiernde Menschenmassen in den vergangenen Wochen

An den vergangenen Wochenenden hatten sich in St. Pauli, im Schanzenviertel und in Altona an einigen Plätzen Hunderte Menschen versammelt, oft ohne auf den Sicherheitsabstand zu achten. Daraufhin hatten die Bezirke Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte am Donnerstag per Allgemeinverfügung ein Verkaufsverbot für Alkohol zum Mitnehmen erlassen. Freitag, Sonnabend und Sonntag - jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr - durften und dürfen Kneipen, Bars, Cafés, Kioske, Tankstellen und Supermärkte keinen Alkohol zum Mitnehmen verkaufen. Das mindere die Attraktivität des öffentlichen Raums für solche Zusammenkünfte und verringere so das Risiko, dass sich überhaupt große Ansammlungen bildeten, heißt es in der Allgemeinverfügung.

Fegebank verteidigt Auflagen

Videos 03:37 Hamburg Journal Fegebank: Lage hat sich etwas entspannt Hamburg Journal "Die Lage hat sich nicht verschärft": Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank bewertet die Folgen des Alkohol-Verkaufsverbots positiv. Video (03:37 min)

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) zeigte sich am Sonnabend erleichtert. Im Hamburg Journal des NDR Fernsehens sagte Fegebank, die Lage habe sich nicht verschärft, im Gegenteil. Die strikteren Auflagen seien notwendig, um die Hamburgerinnen und Hamburger in der Corona-Pandemie zu schützen. Es handle sich zwar um Einschnitte in die Freiheitsrechte, die Gesundheit sei aber das höchste Gut.

Montag wird Bilanz gezogen

"An den letzten Wochenenden war es einfach zu viel im öffentlichen Raum", sagte Falko Droßmann, Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, am Freitagabend. "Deshalb haben wir dieses Mal gesagt, wir schränken den sogenannten Gassenverkauf ein. Das ist ein Tritt vors Schienbein und ich hoffe, dass es dabei bleibt." Erstmal gilt die Allgemeinverfügung nur für dieses Wochenende. Am Montag soll dann Bilanz gezogen werden, was das Alkohol-Verkaufsverbot am Wochenende gebracht hat. Ob die Verbote danach beibehalten oder sogar noch ausgeweitet werden, soll in der kommenden Woche entschieden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.08.2020 | 08:00 Uhr