Corona: Ab heute Maskenpflicht teils auch im Unterricht Stand: 19.10.2020 00:01 Uhr An Hamburgs Schulen gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln: Alle 20 Minuten muss stoßgelüftet werden. An Berufsschulen und in Oberstufen müssen Mund und Nase während des Unterrichts bedeckt sein.

Wenn heute nach den Herbstferien in Hamburg die Schule wieder losgeht, müssen Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen sowie an den Oberstufen der allgemeinbildenden Schulen auch im Unterricht Mund-Nase-Masken tragen. Die gelte auch für Lehrkräfte, erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Für alle anderen Schüler bleibt es bei einer Maskenpflicht "in den Fluren, Pausen, auf Wegen durch das Schulgelände und in der Kantine."

Erklärung zu Aufenthalt in Risikogebieten im Ausland

Eltern von Schülerinnen und Schülern müssen zudem unterzeichnen, ob sich ihre Kinder in den Ferien in Risikogebieten aufgehalten haben. Damit sind erst einmal keine Regionen innerhalb Deutschlands gemeint, die in den Herbstferien als Risikogebiete ausgewiesen wurden. Stattdessen geht es laut Website der Schulbehörde um Reisen in Risikogebiete im Ausland. In diesen Fällen gilt Quarantänepflicht und die Kinder brauchen ein negatives Corona-Testergebnis, bevor sie wieder in die Schule gehen dürfen.

Stoßlüften alle 20 Minuten wird Pflicht

Zudem sollen die Klassenräume in allen Schulen öfter gelüftet werden, teilte der Senat mit. Also: In jeder Pause und einmal pro Schulstunde. "Die Lüftungsregeln werden nach den Herbstferien deutlich verschärft, damit die Schulen auch im Herbst ein sicherer Ort bleiben", sagte Rabe. Alle 20 Minuten muss für mindestens fünf Minuten gelüftet werden - auch bei niedrigen Temperaturen. Rabe hatte bereits am Freitag erklärt, dass man damit rechnen müsse, dass sich Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit anstecken. "Lehrer dürfen sich zwischen den Herbst- und Winterferien drei Mal kostenlos bei ihren Hausärzten auf Corona testen lassen."

SchülerInnenkammer empfiehlt Jacke und Schal im Unterricht

Die neue Lüftungsregel empfiehlt das Bundesumweltamt für alle Schulen in Deutschland. In den sozialen Medien gibt es dagegen viel Kritik - Eltern fragen sich, wie überhaupt noch ein vernünftiger Unterricht möglich ist, wenn jede Schulstunde einmal unterbrochen werden muss. Andere befürchten, dass sich die Kinder erkälten. "Natürlich ist es arschkalt, wenn man dann im Winter fünf Minuten durchlüften muss", sagte der Vorsitzende der SchülerInnenkammer Hamburg, Henry Behrens. "Aber wenn es die einzige Lösung ist, dann müssen wir das akzeptieren." Behrens empfahl, im Zweifel in Jacke und Schal am Unterricht teilzunehmen.

Strengere Regeln wegen steigender Corona-Infektionszahlen

Die neuen Auflagen gehören zu den neuen Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus, die der Hamburger Senat am Freitag bekannt gegeben hat. Demnach sind aber jüngere Kinder von der Maskenpflicht im Unterricht ausgenommen. Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 10 müssen im Klassenzimmer Mund und Nase am Platz nicht bedecken.

Hamburg nähert sich dem Grenzwert

Eigentlich waren Verschärfungen erst bei einer Überschreitung des Grenzwertes erwartet worden, der bei 50 Infektionen auf 100.000 Einwohnende in einer Woche festgelegt ist. Den ersten kritischen Wert hat Hamburg schon vor gut einer Woche überschritten: mit 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche. Am Sonntag lag der Wert bei 49,8 und damit nicht mehr weit entfernt vom Grenzwert von 50 Neuinfektionen.

Weitere Einschränkungen bei steigenden Infektionszahlen

Bei Überschreiten des Grenzwertes schloss Schulsenator Rabe nicht aus, dass es weitere Einschränkungen geben wird. "Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht an Schulen Schritt für Schritt und behutsam ausweiten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei, dass der 7-Tage-Wert massiv über 50 steigt.

20 Lehrkräfte und 160 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Bislang sind Hamburgs Schulen von Corona-Ausbrüchen weitgehend verschont geblieben. Zwei Tage vor Ferienbeginn seien 180 Menschen in Quarantäne gewesen, davon 160 Schülerinnen und Schüler sowie 20 Lehrkräfte und andere schulische Beschäftigte - bei insgesamt rund 255.000 Schülerinnen und Schülern sowie gut 25.000 Schulmitarbeitende.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.10.2020 | 19:30 Uhr