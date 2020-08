Stand: 14.08.2020 08:15 Uhr - NDR 90,3

CDU-Schulhotline: Kritik am Umgang mit Masken

Mehr als 70 Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte haben sich mit Kritikpunkten zum Schulstart bei der Hamburger CDU gemeldet. Die hatte eine Corona-Schulhotline eingerichtet und wollte erste Ergebnisse der Schulbehörde übergeben.

Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Und sie zeigt nach Meinung der CDU die große Verunsicherung. Schulsenator Ties Rabe (SPD) und seine Behörde hätten in den Sommerferien ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die CDU biete nun Nachhilfe an, wie es deren Schulexpertin Birgit Stöver ausdrückt.

Umgang mit Masken kritisiert

An erster Stelle der Kritikpunkte: der Umgang mit Masken. Einige Eltern wundern sich, warum in den Grundschulen keine Maskenpflicht gilt. Andere wünschen sich Masken für ihre Kinder auch während des Unterrichts. Vor allem gibt es laut CDU die Klage, das an vielen Schulen trotz Zusage Masken und Visiere für die Lehrkräfte fehlten - oder sogar jetzt noch fehlen.

Befürchtung: Kein Plan B der Behörde

Auch schlechte und zu kurzfristige Information der Eltern wird kritisiert, Probleme bei der Essensausgabe in manchen Schulen, lange Schlangen und zu geringe Abstände vor vielen Schultoiletten. Außerdem sorgen sich einige, dass die Behörde keinen Plan B hat, falls die Infektionszahlen steigen.

Die Corona-Schulhotline bleibe weiter geschaltet, erklärte die CDU.

