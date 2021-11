Booster-Impfung gegen Corona: Hamburg geht eigenen Weg Stand: 05.11.2021 14:48 Uhr Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Freitag darauf geeinigt, dass die dritte Impfung allen Menschen angeboten werden soll - nicht nur denen über 70 Jahren. Hamburg trägt die Entscheidung allerdings nicht mit.

Die Hamburger Sozialbehörde bleibt bei ihrer Linie: In Hamburg zähle das, was auch die Ständige Impfkommission vorgibt. Und die Stiko empfiehlt eben bislang die Booster-Impfung nur für alle über 70 Jahren. Das bedeutet: Wer jünger ist, der bekommt die dritte Impfung noch nicht bei den mobilen Impfteams in den Stadtteilen oder in den Krankenhäusern - denn dort wird im Auftrag der Sozialbehörde geimpft.

In der Praxis ändert sich nicht viel

Nur die Arztpraxen können also erst einmal den unter 70-Jährigen in Hamburg die Booster-Impfung verabreichen. Ganz viel ändern dürfte sich durch den Hamburger Sonderweg trotzdem nicht: Denn bei den allermeisten Menschen unter 70 liegt die erste und zweite Impfung noch keine sechs Monate zurück. Und sie müssen sich sowieso noch gedulden - nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland.

AUDIO: Hamburg will Booster-Sonderweg (1 Min) Hamburg will Booster-Sonderweg (1 Min)

Bald neue Empfehlung der Stiko?

Außerdem wird damit gerechnet, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlungen überarbeitet. Engpässe beim Impfstoff gibt es übrigens nicht: Laut Asklepios-Kliniken, die im Auftrag der Stadt impfen, ist momentan genug Impfstoff vorhanden.

Angesichts aktueller Rekordwerte bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister aus Bund und Ländern am Freitag unter anderem verkündet, dass jeder, bei dem die Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, eine Auffrischimpfung bekommen soll. "Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme", so Spahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2021 | 15:00 Uhr