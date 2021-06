Behörde: Im Juli genug Corona-Impfstoff für alle in Hamburg Stand: 30.06.2021 15:02 Uhr Im Juli wird laut der Gesundheitsbehörde so viel Corona-Impfstoff nach Hamburg geliefert, dass alle Impfwilligen in den kommenden zwei Wochen einen Termin vereinbaren können.

Allein für das Impfzentrum würden rund 100.000 Dosen von Biontech erwartet, zudem knapp 65.000 Dosen Moderna und 24.000 AstraZeneca. Unklar sei noch, wieviel Impfstoff Johnson & Johnson liefert. Das Mittel sei dann aber für Sonderaktionen vorbehalten - zum Beispiel in öffentlichen Unterkünften, für Seeleute oder in Jobcentern. In den Messehallen werde AstraZeneca nur noch für Zweitimpfungen genutzt. Wer jetzt einen ersten Termin bucht, bekommt demzufolge auf jeden Fall einen der sogenannten mRNA-Impfstoffe.

Impfstoff wird laut Behörde zuverlässig geliefert

Mit knapp 200.000 Impfdosen wird das Impfzentrum voll ausgelastet. Voraussichtlich wird auch noch einmal mehr Wirkstoff an Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzte geliefert. Für Zweitimpfungen zurückgelegt werden muss davon nichts, heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Die Lieferungen seien jetzt zuverlässig und langfristig sei eher mehr zu erwarten, als weniger.

Das zeigt auch ein Blick in die Prognose der Bundesregierung. Die erwartet für das dritte Quartal mehr als 100 Millionen Impfdosen - im jetzt abgelaufenen zweiten Quartal waren es rund 75 Millionen.

Impfzentrum: Termin online oder telefonisch buchen

Termine für das Impfzentrum können telefonisch unter 116117 oder online über www.impfterminservice.de vereinbart werden. Dort können sich auch Auszubildende ab 16 Jahren impfen lassen, ansonsten gilt grundsätzlich eine Altersgrenze ab 18 Jahren. Weitere Voraussetzungen gibt es seit der Aufhebung der Impfpriorisierung am Montag nicht mehr. Die Gesundheitsbehörde hatte erst am Dienstag die Freischaltung von 41.000 Terminen für das Impfzentrum angekündigt.

Weitere Anlaufstellen zum Impfen in Hamburg

Weitere Anlaufstellen für Corona-Impfungen in Hamburg sind Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzte. Auch einige Krankenhäuser nehmen an der Impfkampagne teil - das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, das Albertinen Krankenhaus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg.

