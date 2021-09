Bald gilt an Hamburgs Schulen wieder die Präsenzpflicht Stand: 24.09.2021 10:13 Uhr In Hamburg müssen bald alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen. Mit dem Ende der Herbstferien gilt ab dem 18. Oktober für so gut wie alle eine Anwesenheitspflicht. Das hat die Schulbehörde jetzt mitgeteilt.

Die sogenannte Präsenzpflicht war wegen der Corona-Pandemie für Monate aufgehoben - vor allem, um Familienangehörige von Schülerinnen und Schülern zu schützen, die einer Risikogruppen angehören. Besorgte Eltern mussten ihre Kinder also nicht in die Schule schicken. Stattdessen mussten diese in so einem Fall von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen.

Damit soll nun also Schluss sein. Aber: In Einzelfällen, in denen weiter ein hohes Risiko besteht, können Schüler und Schülerinnen durch ein ärztliches Attest auch weiterhin vom Präsenzunterricht befreit werden.

Schlechtere Leistungen durch die Pandemie

Vor zwei Wochen hatte die jährliche "KERMIT-Lernstandsuntersuchung" an Schulen gezeigt, dass sich die Leistungen vieler Schülerinnen und Schüler während der Pandemie verschlechtert haben. Mehr als 15.000 Schülerinnen und Schüler wurden dafür getestet. Mit der Untersuchung versucht die Schulbehörde jedes Jahr, den Wissensstand der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln.

