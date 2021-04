Ausgangssperre: Hamburger Senat sieht sich bestätigt Stand: 19.04.2021 06:31 Uhr Wirkt die nächtliche Ausgangsbeschränkung, die seit zwei Wochen in Hamburg gilt oder nicht? Mit Blick auf die Inzidenzzahlen sieht sich der rot-grüne Senat in seinem Kurs jedenfalls bestätigt.

Die Zahlen zeigten, dass die Ausgangsbeschränkungen wirken, erklärt Senatssprecher Marcel Schweitzer. Bei den Inzidenzwerten laut Robert Koch-Institut zeigt Hamburg nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen den drittkleinsten Wert. Im Vergleich der 7-Tage-Inzidenz der größten deutschen Städte schneidet Hamburg am besten ab.

"Bremswirkung können wir nun sehen"

"Die Einschränkungen sollten das Infektionsgeschehen abbremsen. Die Bremswirkung können wir nun in den Zahlen sehen", so Schweitzer. Fortschritte bei der Impfkampagne würden helfen, aber man sei noch nicht am Ziel, mahnte der Senatssprecher. Man müsse weiter Abstand halten, Maske tragen und die Mobilität und persönliche Kontakte reduzieren.

AUDIO: Senatssprecher sieht Ausgangssperre bestätigt (1 Min) Senatssprecher sieht Ausgangssperre bestätigt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.04.2021 | 06:00 Uhr