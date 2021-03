AstraZeneca-Impftermine: Hamburg will Ersatz anbieten Stand: 16.03.2021 08:51 Uhr Auch Hamburg hat bis auf Weiteres Corona-Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca gestoppt. Die Sozialbehörde will für abgemachte Termine einen Ersatz anbieten.

In der Hansestadt seien nun "sehr viele" geplante Impfungen betroffen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstagmorgen im Gespräch mit NDR Info. Durch das Aussetzen des AstraZeneca-Impfstoffs sei nun Geduld gefragt, da das Impf-Tempo "leider noch langsamer und zäher" werde. "Wir hatten für die kommenden Wochen 23.000 Impfungen mit AstraZeneca geplant und dafür Termine vereinbart." Sie hoffe, schon ab Mittwoch alle diejenigen mit einem anderen Impfstoff impfen zu können, die bereits einen Termin in der Hansestadt haben. "Wir nutzen dafür bei einem anderen Impfstoff das Impfintervall voll aus."

Neue Impflinge werde man allerdings nicht einladen können. Behördensprecher Martin Helfrich hatte am Montag gesagt: "Die Sozialbehörde informiert öffentlich und die Betroffenen direkt, wann Ersatztermine vereinbart werden können."

AUDIO: Leonhard: AstraZeneca-Aussetzung verlangsamt das Impf-Tempo (5 Min)

Zweitimpfungen mit AstraZeneca ausgesetzt

Wer eine Erstimpfung mit AstraZeneca hat, werde erstmal keine Zweitimpfung mit dem Impfstoff bekommen, so Leonhard. Hamburg folge damit den Empfehlungen des Paul-Ehrlich-Instituts, sagte die Senatorin. Es sei aber in den letzten Wochen deutlich geworden, dass schon die erste Impfung mit AstraZeneca einen guten Schutz biete, mindestens vor schweren Krankheitsverläufen.

Mehr als 45.000 Erstimpfungen mit AstraZeneca

In Hamburg gab es nach Angaben der Sozialbehörde bis einschließlich 14. März rund 45.400 Erstimpfungen mit AstraZeneca, Zweitimpfungen fanden demnach bisher keine statt.

Die Bundesregierung hatte zuvor die Verwendung des Impfstoffs aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts ausgesetzt. Hintergrund sind Berichte über Nebenwirkungen. Unter anderem gab es Meldungen über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezeichnete die vorläufige Aussetzung der Corona-Schutzimpfungen als "reine Vorsichtsmaßnahme". "Wir setzen aus, um zu überprüfen", erklärte er. Die Europäische Arzneimittelbehörde werde entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

