Asklepios-Klinik testet digitalen Hygiene-Check

In der Asklepios-Klinik Nord in Heidberg können Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte jetzt von Kamera und Computer überprüfen lassen, ob sie an alle Hygiene-Vorschriften gedacht haben. Möglich wird das durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Hamburger Software-Spezialisten entwickelt haben.

Digitaler Hygiene-Check in Asklepios-Klinik NDR 90,3 - 16.07.2020 16:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl







Automatische Kontrolle vor Eintritt ins Patientenzimmer

Der Hygiene-Check funktioniert ähnlich wie der digitale Sicherheitscheck am Flughafen: Ärztinnen, Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger stellen sich vor eine Kamera und heben dabei kurz die Hände. Die Künstliche Intelligenz (KI) erkennt dann, ob bei ihnen der Mund- und Nasenschutz richtig sitzt, ob sie einen Kittel, Haarschutz, Schutzbrille und Handschuhe tragen, bevor sie in das Krankenzimmer gehen - beispielsweise zu einem Corona-Patienten.

Höhere Sicherheit für Mitarbeitende und Patienten

Für den Krankenhaus-Chef in der Asklepios Klinik Heidberg ist das Ganze mehr als nur eine technische Spielerei. Denn der digitale Hygiene-Check ersetze den Blick in den Spiegel oder die Kontrolle durch Kollegen und könne die Sicherheit von Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten erhöhen.

Hygiene-Check könnte flächendeckend kommen

Der Betriebsrat hat Grünes Licht für das System gegeben - persönliche Daten werden nicht gespeichert, die Mitarbeitenden komplett anonymisiert. Ob und wann der neue Hygiene-Check flächendeckend in den Asklepios-Häusern kommt, steht aber noch nicht fest - bisher gibt es einen Prototypen.

Weiter KI-Anwendungen für Krankenhäuser

Die Hamburger Software-Spezialisten, die das System entwickelt haben, arbeiten auch an weiteren KI-Anwendungen in Krankenhäusern. Beispielsweise sollen Kameras erkennen, ob ein leeres Patientenbett, das auf dem Flur steht, zur Reinigung abgeholt werden muss. Sie hatten ihr Unternehmen vor fünf Jahren in San Francisco gegründet und haben inzwischen auch eine Dependance in Hamburg. Langfristig setzt das Unternehmen darauf, Logistik-Prozesse in Krankenhäusern zu automatisieren.

