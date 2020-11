Anträge zur Novemberhilfe ab kommender Woche möglich Stand: 19.11.2020 17:11 Uhr Die von der Corona-Pandemie und dem Teil-Lockdown gebeutelte Hamburger Wirtschaft bekommt weitere Unterstützung. Ab Mittwoch können Unternehmen und Selbstständige die sogenannten Novemberhilfen beantragen.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) rechnet dabei insgesamt mit rund 20.000 Anträgen aus der Stadt, sagte er am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz. Restaurants, Kinos, aber auch Theater und viele mehr können schon in rund einer Woche mit einer ersten Abschlagszahlung rechnen. Die sogenannte Novemberhilfe des Bundes richtet sich an all diejenigen, die derzeit im eingeschränkten Lockdown schließen mussten. Solo-Selbstständige können ab dem 25. November Abschlagszahlungen bis zu 5.000 Euro beantragen.

AUDIO: Anträge zur Novemberhilfe ab nächster Woche (1 Min)

Mehr Personal bei Investitions- und Förderbank

Unternehmen sollen 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes im November 2019 bekommen. Auch Unternehmen, die nur mittelbar betroffen sind, haben Anspruch auf Hilfen des Bundes, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Das können beispielsweise Wäschereien oder Messebauer sein, die den überwiegenden Teil ihres Geschäftes mit derzeit geschlossenen Firmen machen. Außerdem gibt es eine zweite und dritte Phase an Überbrückungshilfen für kleinere und mittlere Unternehmen wie Hotels oder Veranstalter. Sie decken den Zeitraum bis zum 30. Juni kommenden Jahres ab. Die Anträge sollen in Hamburg in der Regel über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder auch Rechtsanwälte gestellt werden. Die Investitions-und Förderbank der Stadt hat extra massiv Personal aufgestockt, um schnell über die Hilfen zu entscheiden.

Hamburger Senat macht im Bund Druck

Die Höhe der Bundesmittel für Hamburg übersteige die Summe von einer halben Milliarde Euro, sagte Dressel. Er rechnet mit mehr als 300 Millionen Euro, die für den laufenden Monat ausgezahlt werden. "Auch auf Druck aus Hamburg hat der Bund seine Hilfen noch einmal massiv aufgestockt. Da hier einige Branchen für die ganze Gesellschaft ein Sonderopfer bringen, war das absolut zwingend", so der Finanzsenator. Der Senat macht sich dafür stark, dass die Hilfen verlängert werden, wenn der eingeschränkter Lockdown auch noch im Dezember gilt. Darüber wollen Bund und Länder am kommenden Mittwoch entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.11.2020 | 17:00 Uhr