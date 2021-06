Altonas SPD fordert: Hamburger Fischmarkt öffnen Stand: 07.06.2021 18:29 Uhr Der Hamburger Fischmarkt soll wieder öffnen. Das hat die SPD-Fraktion im Bezirk Altona gefordert.

Seit 14 Monaten herrscht sonntagsfrüh Totenstille am Elbufer bei der Fischauktionshalle, wo sich früher an Sommersonntagen 70.000 Touristinnen und Touristen sowie Einheimische vergnügten. Altonas SPD-Bezirksfraktion fordert die Verwaltung auf, den Markt mit "Aale Dieter" und anderen Originalen endlich wieder zu öffnen. Der Abgeordnete Andreas Bernau fürchtet um die Existenz der Schaustellerinnen und Schausteller. Er sagt: "Manche reden davon, dass der Fischmarkt nie wieder das wird, was er mal war: ein Hamburger Wahrzeichen! Das müssen wir entschlossen verhindern."

Öffnungskonzept konnte bislang nicht umgesetzt werden

Nach vielem Hin und Her hatte Altonas Bezirksamt im Oktober ein Öffnungskonzept erarbeitet - doch die steigenden Corona-Zahlen machte eine Öffnung unmöglich. Es sah eine Einbahnstraßenregelung mit nur einem Eingang und einem Ausgang vor. 20 Sicherheitskräfte sollten für Ordnung sorgen und insgesamt nur 500 Besucherinnen und Besucher sowie 60 Händlerinnen und Händler einlassen. Dafür stellten Wirtschafts- und Finanzbehörde zusätzliche Mittel zur Verfügung. Doch es kam nie dazu.

Bernau verweist auf den Sommerdom, der vom 30. Juli bis 29. August stattfinden soll, wenn der Senat zustimmt. 10.000 Gäste gleichzeitig sollen dort feiern können, wenn sie registriert, geimpft oder negativ auf Corona getestet sind.

