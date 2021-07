Alle Hamburger Schulen sollen bis Herbst Luftfilter bekommen Stand: 20.07.2021 16:51 Uhr In rund zwei Wochen beginnt in Hamburg das neue Schuljahr. Schulsenator Ties Rabe (SPD) geht fest davon aus, dass der Unterricht in voller Präsenz starten kann - also mit allen Schülerinnen und Schülern.

Rabe sagte am Dienstag im Gespräch mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen: "Kein anderes Bundesland hat solche Sicherheitsvorkehrungen wie Hamburg in den Schulen. Kein anderer Lebensbereich hat solche Sicherheitsvorkehrungen." Zum Beispiel gebe es in der Gastronomie keine Maskenpflicht, keine Lüftungspflicht und keine entsprechenden Lüftungsgeräte. "Wir sind hier sehr, sehr weit", meinte der Schulsenator.

Luftfilter: 10.000 mobile Geräte werden angeschafft

Schon in zwei Wochen hofft die Schulbehörde über erste Angebote für Luftfilter entscheiden zu können. 10.000 mobile Geräte sollen angeschafft werden - für mindesten 25 Millionen Euro. Rabe: "Wir beginnen zunächst einmal natürlich bei den jüngsten Kindern, bei den Grundschulen, denn dort ist es ja mit dem Impfen absehbar nicht möglich." Bis zu den Herbstferien sollen dann alle Schulen mit Luftfiltern ausgestattet sein.

AUDIO: Corona: Rabe sieht Hamburgs Schulen gut gerüstet (1 Min) Corona: Rabe sieht Hamburgs Schulen gut gerüstet (1 Min)

Regelmäßig gelüftet werden müssten die Klassenzimmer trotzdem, sagte der Schulsenator. Denn das gehöre weiter zum Maßnahmenpaket gegen Corona - wie auch das Tragen von Masken und die Corona-Tests für die Schülerinnen und Schüler.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.07.2021 | 17:00 Uhr