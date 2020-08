Stand: 31.07.2020 20:00 Uhr - NDR 90,3

Alkohol-Verkaufsverbot gilt

Am Freitagabend ist das Verkaufsverbot für Alkohol zum Mitnehmen in mehreren Hamburger Szenevierteln in Kraft getreten. Die Verbotszonen ziehen sich durch die Bezirke Mitte, Altona und Eimsbüttel. Zahlreiche Polizeikräfte und Mitarbeiter der Bezirksämter sollen dafür sorgen, dass die Corona-Regeln auch eingehalten werden.

In den Bezirken Eimsbüttel, Altona und Mitte sind am Wochenende mehr Polizeikräfte als sonst unterwegs. Bezirksamts-Mitarbeiter kontrollieren stichprobenartig, ob sich auch Kioske, Tankstellen und Restaurants an die Auflagen halten.

Am Wochenende gilt Alkoholverkaufsverbot Hamburg Journal - 31.07.2020 19:30 Uhr Um Menschenansammlungen auf den Straßen zu vermeiden, gilt in einigen Bezirken ab 20 Uhr ein Verkaufsverbot von Alkohol. Reporter Peter Kleffmann schaut sich die Lage in Ottensen an.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nachts keinen Alkohol zum Mitnehmen mehr verkaufen

Konkret darf seit Freitagabend um 20 Uhr in weiten Teilen der Hamburger Innenstadt abends und nachts an diesem Wochenende kein Alkohol außer Haus verkauft werden. Auch Sonnabend und Sonntag - jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr - dürfen Kneipen, Bars, Cafés, Kioske, Tankstellen und Supermärkte keinen Alkohol "to go" verkaufen. Von der Amandastraße in Eimsbüttel, über das Schanzenviertel, den Neuen Pferdemarkt, die Reeperbahn bis an den Fischmarkt reicht eine große Verbotszone über mehrere Bezirke hinweg. Eine weitere Verbotszone erstreckt sich rund um den Altonaer Bahnhof und umfasst beliebte Treffpunkte in Ottensen inklusive Alma-Wartenberg-Platz und Spritzenplatz. Sogenannte Kofferraumgeschäfte und private Straßenverkäufe sind auch nicht erlaubt. Das geht aus der aktuellen Allgemeinverfügung der Stadt hervor.

Menschenmengen sollen nicht entstehen

Grund für die Verbote sind die dicht gedrängten Menschenansammlungen an den vergangenen Wochenenden auf dem Kiez, in der Schanze und in Altona. Das Außer-Haus-Verkaufsverbot mindere die Attraktivität des öffentlichen Raums für solche Zusammenkünfte und verringere so das Risiko, dass sich überhaupt derart große Ansammlungen bildeten, heißt es in der Allgemeinverfügung. Es sei deshalb ein wirksames Mittel gegen die Infektionsgefahren in der Stadt.

Erstmal gilt die Allgemeinverfügung nur für dieses Wochenende. Ob die Verbote danach beibehalten oder sogar noch ausgeweitet werden, soll in der kommenden Woche entschieden werden.

Hamburgs Alkohol-Verkaufverbotszonen stehen fest NDR 90,3 - 30.07.2020 20:00 Uhr Autor/in: Reinig, Frauke In Altona, Eimsbüttel und Mitte gelten am Wochenende Alkohol-Verkaufsverbote. Mit den veröffentlichten Allgemeinverfügungen ist klar, wo die Verbote gelten. Frauke Reinig berichtet.







4,38 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.07.2020 | 20:00 Uhr