Aktionswoche startet: Gratis-Pizza nach Impfung auf dem Kiez Unter dem Motto #hierwirdgeimpft startet heute eine bundesweite Aktionswoche. Auch in Hamburg gibt es zahlreiche Angebote.

Ob im Altonaer Museum, in der Kirche oder in einer Bar auf dem Kiez: Die Bandbreite der Orte, an denen sich Hamburgerinnen und Hamburger ihre Impfung abholen können, ist groß.

Impfung in der Bar auf dem Kiez

Am Montagabend etwa krempelt das Personal in der "Wunderbar" auf dem Kiez die Ärmel hoch. Betreiber Axel Strehlitz hofft, dass viele das Angebot annehmen werden. "Wir möchten, dass alle wieder gemeinsam feiern und am Leben teilnehmen können", sagte er.

Gratis-Pizza nach erfolgreicher Impfung

Kleiner Anreiz für die Gäste der "Wunderbar": Nach dem Impfen gibt es eine Gratis-Pizza. An fast allen Impfstellen kann man zwischen den Stoffen von Biontech sowie von Johnson & Johnson wählen. Vorteil bei letzterem: Man braucht nur eine Impfdosis.

Amateur-Fußballer sollen sich beteiligen

Der Hamburger Fußballverband weist darauf hin, dass sich auch die Amateurvereine an den Aktionen beteiligen können. Hier heißt das Motto - in Anlehnung an den gelben Impfpass - #Schiri-ich-hab-schon-gelb.

Bundeskanzlerin Merkel ruft zur Impfung auf

50 Millionen Menschen sind in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reicht das aber nicht aus, um das Virus dauerhaft in den Griff zu bekommen. Vor der bundesweiten Impf-Aktionswoche hatte sie alle aufgerufen, die noch nicht geimpft sind, das nachzuholen.

Mehr Impfungen als angegeben?

Zuletzt gab es in Hamburg Diskussionen darum, ob die Impfquote im Land bereits höher sein könnte, als vom Robert Koch-Institut angegeben. Grund sind Verzögerungen bei den Meldungen von Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Laut RKI-Angaben vom Freitag sind in Hamburg 65,4 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

