Ab heute gilt in Hamburg 2G im Einzelhandel Stand: 04.12.2021 06:21 Uhr Einkaufen nur noch geimpft oder genesen - bei Hamburgs Einzelhändlern gilt ab heute 2G. Der Senat hat die Corona-Regeln in Abstimmung mit den anderen Bundesländern nochmal verschärft.

Es ist vor allem der Kontrollaufwand, der die meisten Händlerinnen und Händler nervt. Damit es keine langen Warteschlangen gibt stellen die größeren Geschäfte entweder eine eigene Kraft an die Tür oder beauftragen den Sicherheitsdienst damit. So oder so kostet es extra. Einzelne Läden hatten bis Freitag einen größeren Andrang von Kundinnen und Kunden die shoppen wollten, bevor 2G in Kraft tritt. Doch der große Ansturm war es zumindest in der Innenstadt nicht, erklärte das Citymanagement.

AUDIO: 2G: Shopping noch noch mit Nachweis (1 Min) 2G: Shopping noch noch mit Nachweis (1 Min)

Konzepte für besseren Ablauf

Um den gesamten Ablauf schneller zu machen, soll es in der Innenstadt bald die Möglichkeit geben, sich an zentralen Punkten ein tagesaktuelles 2G-Bändchen abzuholen. Damit entfällt dann die Kontrolle an jedem einzelnen Eingang, zum Beispiel in der Europa-Passage, am Neuen Wall und in der Spitaler Straße.

Auch neue Regeln für Clubs und Bars

Wer nach dem shoppen am Abend noch zum Tanzen will, braucht einen frischen, negativen Corona-Test. Für Clubs und Bars mit lauter Musik gilt seit heute die verschärfte 2G-Plus-Regel. Einige Betreiberinnen und Betreiber haben die zum Teil auch schon freiwillig umgesetzt. Hamburgs Clubkombinat kritisiert den Schritt angesichts fehlender Testmöglichkeiten.

VIDEO: Corona-Maßnahmen: Das meinen Hamburger (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.12.2021 | 09:00 Uhr