Ab heute: Erste kostenlose Corona-Schnelltests in Hamburg Stand: 08.03.2021 06:00 Uhr Ab sofort sollen in Testzentren, Apotheken und Hausarztpraxen erste kostenlose Corona-Tests für die Bürgerinnen und Bürger angeboten werden. Der Hamburger Senat hatte das vergangene Woche angekündigt.

Die Nachfrage ist groß, aber nur 25.000 Antigen-Schnelltests täglich sind zur Zeit in Hamburg vorrätig. Und auch bei der Anzahl der Orte, wo man einen solchen Test bekommen kann, steht die Sozialbehörde nach eigenen Angaben noch am Anfang. Aktuell machen laut Behörde 18 Apotheken, 27 Testzentren und 67 Hausarztpraxen mit.



Das Angebot wird der Behörde zufolge schrittweise ausgeweitet. So war am Sonnabend in einer ersten von der Sozialbehörde veröffentlichten Liste für den Bezirk Harburg noch kein einziges Test-Angebot aufgeführt. Geduld ist also möglicherweise gefragt, auch bei der Anmeldung. Termine für einen Schnelltest beim Hausarzt können Hamburgerinnen und Hamburger telefonisch unter der 116 117 vereinbaren. Bei den Testzentren ist es nötig, sich online über die jeweiligen Webseitenanzumelden um dann dort einen kostenlosen machen machen zu können.

Tests bei Discountern schnell vergriffen

Am Sonnabend hatten auch die beiden Discounter Aldi und Lidl erstmals Schnelltests für zu Hause angeboten. Bei Aldi in Hamburg waren sie schnell ausverkauft, weil das Angebot viel kleiner als die Nachfrage war. Bei Lidl brach die Internetseite wegen der vielen Bestellungen zeitweise zusammen.

Ob Selbsttest vom Discounter oder kostenloser Schnelltest - für beide gilt: Sie zeigen nur eine Momentaufnahme. Bei einem positiven Ergebnis muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Darauf hat die Hamburger Sozialbehörde am Wochenende hingewiesen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen die Betroffenen in Quarantäne gehen.

Unzufriedenheit bei Tschentscher

Laut Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern vom vergangenen Mittwoch soll allen Bürgerinnen und Bürgern bis April einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest ermöglicht werden. Im Zusammenhang mit den Schnelltests schloss sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher der Kritik von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) am Bund an. "Ja, ich kritisiere auch, dass erst Ansagen gemacht werden und dann die Pläne entstehen, um diese Ansagen umzusetzen. Das weckt oft Erwartungen, die dann enttäuscht werden", sagte Tschentscher am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

