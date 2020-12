Ab 13.30 Uhr live: Regierungserklärung von Bürgermeister Tschentscher zur Corona-Lage Stand: 16.12.2020 12:25 Uhr Hamburg geht heute in den Corona-Lockdown und fährt das öffentliche Leben weitgehend herunter. Zur Vermeidung von Kontakten bleiben alle Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs bis vorerst 10. Januar geschlossen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will wegen des Lockdowns zu Beginn der letzten Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft in diesem Jahr am Mittag eine Regierungserklärung abgeben. Es ist bereits seine fünfte seit Ausbruch der Pandemie. NDR.de überträgt die Rede auf dieser Seite ab 13.30 Uhr per Livestream.

Livestream hier ab 16.12.2020 13:30 Uhr Jetzt live Regierungserklärung von Peter Tschentscher

Grundschüler sollen Maske tragen

Die Schulen und Kitas sind vor und nach den Weihnachtsferien zwar geöffnet, es gibt aber keine Präsenzpflicht. Wie viele Eltern ihre Kinder tatsächlich in die Schule schicken, ist noch unklar. Neu ist, dass auch Grundschülerinnen und -schüler im Unterricht eine Maske tragen müssen. Über die Hälfte der Schulen nutzt außerdem die Plattform "Lernen Hamburg" für digitalen Unterricht.

"Weiter ein gutes Betreuungsangebot"

Kita-Kinder sollen möglichst zu Hause betreut werden. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) verteidigte die Entscheidung am Dienstag im Hamburg Journal des NDR Fernsehens: "Uns ging es darum, den Eltern weiter ein gutes Betreuungsangebot zu machen."

Die Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten bleiben bestehen. Nur über die Weihnachtstage vom 24. bis zum 26. Dezember dürften größere Familien zusammen feiern. Ein Hausstand könne vier weitere Personen aus anderen Haushalten einladen. Kinder im Alter bis zu bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.12.2020 | 15:00 Uhr