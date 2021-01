Stand: 12.01.2021 07:32 Uhr Ab 12.30 Uhr live: Landespressekonferenz in Hamburg

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) berichtet heute in der Landespressekonferenz über die Corona-Lage in Hamburg. Innensenator Andy Grote (SPD) äußert sich zum Welcome Center und Schulsenator Ties Rabe (SPD) erläutert den Stand der Digitalisierung von Schulen und Unterricht in der Hansestadt. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Livestream hier ab 12.01.2021 12:30 Uhr

12.01.2021 | 12:30 Uhr