Stand: 18.09.2020 11:35 Uhr - NDR 90,3

65 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist am Freitag um 65 Fälle gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 7.074 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Mittlerweile können etwa 6.100 Infizierte nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden. Der Corona-Ausbruch in der Bar "Katze" im Schanzenviertel wird sich der Sozialbehörde zufolge vermutlich erst in der kommenden Woche in den Zahlen niederschlagen. Dort waren bis Donnerstagnachmittag acht Infektionen festgestellt worden.

Mit 17,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt Hamburg weiter unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, deren Erreichen neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Donnerstag lag der Wert ebenfalls bei 17,3.

Ein weiterer Todesfall

Nach einem weiteren Todesfall stieg die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen in der Hansestadt nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auf 238. In Hamburger Krankenhäusern wurden am Freitag 30 Covid-19-Patienten behandelt, davon 6 auf Intensivstationen.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

