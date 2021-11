634 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz springt über 160 Stand: 10.11.2021 11:55 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch 634 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 342 Fälle mehr als am Dienstag und 251 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 102.821 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 93.700 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert bei 162,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg deutlich von 149,4 am Dienstag auf 162,2 am Mittwoch. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 124,9.

Zwei weitere Todesfälle gemeldet

In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 178 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt - 2 mehr als zuletzt angegeben. Davon werden 43 auf Intensivstationen versorgt, diese Zahl blieb unverändert. Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 1.839 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind innerhalb eines Tages zwei weitere Todesfälle registriert worden.

