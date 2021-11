392 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt weiter an Stand: 06.11.2021 11:54 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonnabend 392 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 151 Fälle weniger als am Freitag und 103 Neuinfektionen mehr als am Sonnabend vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 101.227 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 92.900 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert steigt auf 147,0

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 141,6 am Freitag auf 147,0 am Sonnabend. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 112,8. Betroffen sind ganz überwiegend ungeimpfte Menschen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte.

Auch Zahl der Corona-Patienten in Kliniken steigt weiter an

In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 171 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind zehn mehr als zuletzt angegeben. Die Zahl der Menschen, die mit Corona auf Intensivstationen behandelt werden, bleibt bei 49.

Zwei weitere Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 1.833 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit wurden innerhalb eines Tages zwei weitere Todesfälle registriert.

