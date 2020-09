Stand: 26.09.2020 12:16 Uhr - NDR 90,3

52 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde am Sonntag um 52 Fälle gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 7.689 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts können inzwischen 6.400 Menschen in der Hansestadt als genesen angesehen werden. Am Wochenende sind die Zahlen immer etwas niedriger, da einige Gesundheitsämter ihre Zahlen erst später melden.

Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, muss der Senat über weitere Beschränkungen beraten. Aktuell liegt dieser Wert in Hamburg bei 27,6.

32 Corona-Patienten in Hamburger Krankenhäusern

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben von Sonnabend 32 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon 12 auf Intensivstationen. Insgesamt sind bislang 239 Menschen in Hamburg an Covid-19 gestorben. Das ergaben Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr Corona-Ticker: Flensburger Massentest gestartet In Flensburg läuft ein Massentest für mehr als 160 Menschen - darunter sind mehrere Schulklassen. Außerdem: Wegen Corona-Verstößen müssen einige Hamburger Bars schließen. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.09.2020 | 13:00 Uhr