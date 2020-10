40 Corona-Fälle in Seniorenheim in Wandsbek Stand: 03.10.2020 13:40 Uhr Im Bezirk Wandsbek hat es in einem Alten- und Pflegeheim mehr als 40 Corona-Fälle gegeben. Das teilte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, NDR 90,3 an Sonnabend mit.

In dem Heim wurden demnach seit Freitag mehr als 40 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Wo genau das Seniorenheim liegt, teilte Helfrich nicht mit. Die Corona-Fälle in dem Seniorenheim seien auch ein Grund für die stark gestiegenen Fallzahlen. Die Zahl der registrierten Corona-Fälle stieg in Hamburg am Sonnabend innerhalb eines Tages um 112 Fälle.

Neuinfektionen tauchen erst später in Zahlen auf

Ein weiterer Grund für die Fallzahlen "sind die Feiern vom vorangegangenen Wochenende", erklärte Helfrich. Demnach würde sich vor allem die jüngere Altersgruppe bei Feiern in Gastronomie-Betrieben und Bars an den Wochenenden anstecken. Diese Neuinfektionen fänden sich erst knapp eine Woche später in den Zahlen wieder.

