396 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet Stand: 13.01.2021 12:22 Uhr Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg bleibt auf hohem Niveau. Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind am Mittwoch 396 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 183 weniger als vor einer Woche und sechs mehr als am Dienstag.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist den Angaben zufolge auf 136,5 gesunken. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 41.752 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können davon inzwischen etwa 32.300 als genesen angesehen werden.

Totenzahl deutlich gestiegen

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg in Zusammenhang mit einer SARS-Cov2-Infektion ist deutlich gestiegen: Sie liegt laut RKI aktuell bei 851 - das sind 31 mehr als zuletzt gemeldet. 570 Corona-Patientinnen und -Patienten werden derzeit in Hamburgs Krankenhäusern behandelt, das ist einer weniger als am Vortag. 103 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut.

Viele Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Sorgen macht der Sozialbehörde weiterhin die hohe Zahl der Corona-Fälle in den Alten- und Pflegeheimen. In insgesamt 53 Pflegeeinrichtungen sind nach Angaben von Dienstag 632 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert. In 18 Pflegeeinrichtungen gibt es zehn oder mehr Fälle, darüber hinaus in weiteren zehn Pflegeeinrichtungen 20 oder mehr Fälle. Stadtweit sind 318 Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen aktuell Corona-infiziert

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

