360 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Stand: 26.11.2020 12:09 Uhr

In Hamburg sind am Donnerstag 360 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind in etwa so viele wie am Mittwoch, aber deutlich weniger als vor einer Woche. Am vergangenen Donnerstag waren 659 neue Fälle gemeldet worden.