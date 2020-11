283 neue Corona-Fälle in Hamburg an einem Tag Stand: 01.11.2020 12:01 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektion innerhalb eines Tages ist in Hamburg weiterhin hoch. In der Hansestadt wurden am Sonntag 283 neue Fälle registriert.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Sozialbehörde 14.035 Menschen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können inzwischen etwa 9.000 davon als genesen angesehen werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche liegt in Hamburg jetzt bei 132,8.

163 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 163 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. Auf Intensivstationen liegen 40 Menschen, von denen 34 aus Hamburg kommen. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 241 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

