237 neue Corona-Fälle in Hamburg Stand: 17.02.2021 12:02 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch 237 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 18 mehr als vor einer Woche und 86 mehr als am Dienstag.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Behörde insgesamt 49.566 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können davon inzwischen etwa 44.200 als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert bei 68,1

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ist auf 68,1 gestiegen. In den Hamburger Krankenhäusern werden 330 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Davon werden 83 intensivmedizinisch betreut.

Fünf weitere Todesfälle

Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie 1.202 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind innerhalb eines Tages fünf weitere Todesfälle registriert worden.

Rund 14.000 PCR-Tests pro Tag in Labors ausgewertet

Die Zahl der positiv Getesteten in den Pflegeeinrichtungen sinkt derweil weiter: Aktuell sind nach Angaben der Behörde vom Dienstag in insgesamt 30 Einrichtungen 195 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert. Die Anzahl der durchgeführten laborausgewerteten PCR-Tests in Hamburg liegt demnach pro Werktag aktuell durchschnittlich bei rund 14.100 Testungen. Die Rate der positiven Befunde beträgt rund 4,7 Prozent. Darüber hinaus werden viele Schnelltests durchgeführt, deren Ergebnisse den Behörden nicht vollständig vorliegen.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.02.2021 | 13:00 Uhr