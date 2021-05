223 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert sinkt auf 95,8 Stand: 05.05.2021 12:12 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch in Hamburg 223 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 96 neue Fälle weniger als vor einer Woche. Der Inzidenzwert sinkt wieder unter 100 auf 95,8.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 73.058 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 64.700 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert sinkt wieder unter die 100er-Grenze

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ist damit wieder unter die 100er-Marke gesunken: Von 100,9 am Dienstag auf 95,8. Vor einer Woche hatte der Inzidenzwert noch 110 betragen. Auf anderer Berechnungsgrundlage gab das RKI für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 86 an - der bundesweit zweitniedrigste Wert nach Schleswig-Holstein (55).

Als Messlatte für mögliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen berücksichtigt der Hamburger Senat den von der Sozialbehörde errechneten höheren Inzidenzwert. Sollte dieser fünf Tage in Folge unter der 100er-Marke liegen, sind Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgesehen. Die RKI-Werte hingegen hätten diese Bedingung bereits erfüllt.

Fünf weitere Todesfälle

In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde vom Dienstag 224 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 103 Menschen werden auf Intensivstationen versorgt. Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie 1.509 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind fünf Todesfälle mehr als zuletzt gemeldet.

Hinweis: Die Karte zeigt, in welchen Hamburger Krankenhäusern die Intensivstationen derzeit Kapazitäten haben (grün), wo diese eingeschränkt (gelb) oder ausgeschöpft (rot) sind. Eine Unterscheidung in Kinder- und Erwachsenenbetten ist in dieser Darstellung aufgrund der Datenbasis jedoch nicht möglich.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

