Stand: 26.07.2020 11:22 Uhr - NDR 90,3

19 neue Coronavirus-Infektionen in Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen wiederholt im zweistelligen Bereich angestiegen. Seit Sonnabend sind 19 neue bestätigte Fälle hinzugekommen, wie der Senat am Sonntag mitteilte. Damit liegt die Zahl der insgesamt seit Ausbruch der Pandemie positiv getesteten Hamburgerinnen und Hamburger nun bei 5.321. Von ihnen können 5.000 nach Schätzung des Robert Koch-Instituts inzwischen aber als genesen angesehen werden.

25 Infizierte in Hamburger Krankenhäusern

Laut Institut für Rechtsmedizin wurde bisher bei 230 verstorbenen Hamburgerinnen und Hamburgern eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt. Diese Zahl ist seit einigen Tagen stabil. Nach Angaben des Senats werden derzeit 25 Infizierte aus Hamburg und dem Umland stationär in den Krankenhäusern der Hansestadt behandelt. Sechs Infizierte liegen auf Intensivstationen, fünf davon kommen aus Hamburg.

Noch weit unter Grenzwert

Die Zahlen entsprechen 4,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern - dieser Wert stieg in den letzten Tagen immer wieder an. Dennoch liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg auch weiterhin deutlich unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Hier bekommen Sie Hilfe Sie wohnen in Hamburg und haben eine Frage zum Coronavirus? Wir haben Ihnen eine Liste mit relevanten Informationen, Telefonnummern und Hilfemöglichkeiten zusammengestellt. mehr NDR Info Corona-Ticker: Nordländer verschärfen Regeln für Reiserückkehrer NDR Info In Schleswig-Holstein sollen sich alle Rückkehrer aus dem Ausland beim Gesundheitsamt melden. Mecklenburg-Vorpommern verschärft Quarantäneregelung für Reisende. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.07.2020 | 12:00 Uhr