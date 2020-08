Stand: 09.08.2020 13:53 Uhr - NDR 90,3

14 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind seit Sonnabend 14 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Am Sonnabend waren es 54 Neuinfektionen in der Hansestadt, am Freitag sogar 80. Ein Grund für den Rückgang am Sonntag könnte sein, dass an Wochenenden nicht alle Daten übermittelt werden.

Insgesamt gab es damit den Angaben zufolge seit Beginn der Pandemie insgesamt 5.677 bestätigte Corona-Fälle. Etwa 5.000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Unter dem Grenzwert

Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, muss der Senat über neue Beschränkungen beraten. Zurzeit liegt dieser Wert bei 13,4. In Hamburger Krankenhäusern werden Angaben vom Freitag zufolge noch 19 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Zehn von ihnen liegen auf Intensivstationen, acht davon aus Hamburg. Jüngsten Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zufolge starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.08.2020 | 12:00 Uhr