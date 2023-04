Stand: 06.04.2023 17:55 Uhr Zwölfjähriger bei Verkehrsunfall in Lokstedt schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lokstedt ist ein Zwölfjähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erfasste ein 76-jähriger Autofahrer den Jungen am Mittwoch beim Abbiegen in eine Sackgasse. Das Kind war den Ermittlungen zufolge mit seinem Fahrrad zuvor auf dem Gehweg gefahren - allerdings auf der falschen Seite. Nach dem Zusammenstoß kam der Junge stationär ins Krankenhaus.

